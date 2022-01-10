Журналиста оштрафовали за упоминание без маркировки организации, которую признали иноагентом после его обращения

Пензенского журналиста оштрафовали за упоминание без соответствующей маркировки организации, которую признали иностранным агентом после его обращения. Главный редактор интернет-здания Пенза.пост Александр Тузов, согласно решению суда, должен будет заплатить 4 тысячи рублей, — пишет интернет-издание 7х7.

Тузов упоминал в одной из публикаций организацию «Гражданский союз». Она занимается вопросами благотворительности и общественных инициатив в регионе. Иностранным агентом ее признали в 2019 году. Представители этой структуры говорили, что поводом для решения стало письмо Тузова, который ранее служил в ФСБ.