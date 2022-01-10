Московская мэрия не согласовала проведение шествия в годовщину убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Мэрия Москвы не согласовала проведение шествия в годовщину убийства журналистки Новой газеты Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экс-кандидат в депутаты Госдумы, сотрудник МГУ им. Ломоносова Михаил Лобанов сообщил, добавив, что акция памяти пройдет в форме возложения цветов.

По словам М.Лобанова, по поручению «Комитета 19 января» было подано уведомление в мэрию столицы о проведении марша и возложении цветов на 19 января памяти убитых Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой.

«Сегодня мне позвонили и представились от мэрии Москвы и сообщили, что отправили мне по почте ответ, где фактически отказано в проведении мероприятия под предлогом пандемии и ссылкой на Указ мэра Москвы», — рассказал М.Лобанов.

В рамках телефонного разговора с представителем мэрии, отметил М.Лобанов, была достигнута договоренность, что будет разрешено возложение цветов.

«Формат возложения цветов он не требует согласования, и представитель мэрии обещал связаться с полицией и договориться не препятствовать возложению цветов. Поэтому 19 января антифашистское мероприятие состоится, и пройдет в формате возложения цветов с 19 00 до 21.00 около места гибели Маркелова и Бабуровой — ул. Пречистенка, дом 1», — добавил он.

М.Лобанов напомнил, что городские власти не согласовывают шествие уже второй год подряд.