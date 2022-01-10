США отказались от экстрадиции из ФРГ россиянина Казначеева

Минюст США отозвал свой запрос об экстрадиции из Германии российского музыканта Дениса Казначеева, обвиняемого в отмывании денежных средств. Об этом сообщил ТАСС вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, который ознакомился с соответствующими документами.
2022-01-10T15:58:34+03:00
2022-01-10T15:58:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2964530-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:58, 10 января 2022
Загрузка комментариев...