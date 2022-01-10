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15:58, 10 января 2022

США отказались от экстрадиции из ФРГ россиянина Казначеева

Минюст США отозвал свой запрос об экстрадиции из Германии российского музыканта Дениса Казначеева, обвиняемого в отмывании денежных средств. Об этом сообщил ТАСС вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, который ознакомился с соответствующими документами.



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