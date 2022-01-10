Новым главой Оренбуржья может стать бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов

2022-01-10T15:38:35+03:00 2022-01-10T15:38:35+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964526-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

В ближайшее время новым губернатором Оренбургской области может стать бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, — пишет URA.RU, ссылаясь на собственные источники. На высокую должность Владислава Кузнецова назначавет федеральный центр. Его кандидатура уже согласована «сверху». «У Кузнецова есть поддержка в АП [администрации президента РФ]», сообщает издание. Также в публикации говорится, что Кузнецов уже готовится к переезду. Он направил свой автомобилоь в Оренбургску область.



Владислав Кузнецов ушёл с поста Курганской области 15 декабря 2021 года по собственному желанию.



Информация о возможном уходе с поста действующего главы Оренбургской области Дениса Паслера появлялась еще в декабре 2021 года. Источники в региональном правительстве сообщали СМИ, что инициатива исходит от самого Дениса Владимировича.