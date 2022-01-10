В Белоруссии задержали создателя видеоканала, объявленного экстремистским

Сотрудники силовых структур Белоруссии задержали 26-летнего жителя Гомельщины — создателя и администратора YouTube-канала, объявленного экстремистским. По информации правозащитного центра «Весна», речь идет о создателе канала «Третий Регион Беларусь» Олеге Коновалове.