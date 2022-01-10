В Белоруссии задержали создателя видеоканала, объявленного экстремистским

Сотрудники силовых структур Белоруссии задержали 26-летнего жителя Гомельщины — создателя и администратора YouTube-канала, объявленного экстремистским. По информации правозащитного центра «Весна», речь идет о создателе канала «Третий Регион Беларусь» Олеге Коновалове.
2022-01-10T15:31:29+03:00
2022-01-10T15:31:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 10 января 2022
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