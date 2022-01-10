Суд в Мьянме приговорил бывшего министра иностранных дел страны Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюремного заключения

Суд в Мьянме приговорил бывшего министра иностранных дел страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюремного заключения – сообщает британское агентство BBC News.

За минувший месяц это уже второй суд над Аун Сан Су Чжи и второй приговор. На этот раз её признал виновной в незаконном ввозе в страну и последующее использование переносных раций, а также в нарушении антиковидных мер. В декабре Аун Сан Су Чжи уже приговорили к четырем годам лишения свободы, признав виновной в подстрекательстве и нарушении антиковидных ограничений. Позже главнокомандующий вооруженными силами страны, фактически находящийся у власти в Мьянме, смягчил ей приговор до двух лет домашнего ареста – пишет агентство ТАСС. Помимо этого политику предъявлены еще несколько обвинений. В частности, подстрекательство к расколу в обществе, передаче секретной информации, которая может быть полезна врагу, а также получении взяток в размере нескольких сотен тысяч долларов. В случае, если вина Аун Сан Су Чжи будет признана полностью, ей может грозить пожизненное заключение. Судебное преследование политика вызвало шквал критики со стороны международных организаций. В частности, обвинения против Нобелевского лауреата в ООН ранее назвали политически мотивированными.

Аун Сан Су Чжи получила Нобелевскую премию 30 лет назад с формулировкой за «ненасильственную борьбу за демократию и права человека».