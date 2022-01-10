Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает опасным присутствие афганских боевиков вблизи южных границ ОДКБ. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сегодня призвал оказать помощью Таджикистану и Узбекистану, чтобы, как он выразился, «не получилось так, как в Казахстане».

