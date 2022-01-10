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15:03, 10 января 2022

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает опасным присутствие афганских боевиков вблизи южных границ ОДКБ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает опасным присутствие афганских боевиков вблизи южных границ ОДКБ. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сегодня призвал оказать помощью Таджикистану и Узбекистану, чтобы, как он выразился, «не получилось так, как в Казахстане».



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