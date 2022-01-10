Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает опасным присутствие афганских боевиков вблизи южных границ ОДКБ. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сегодня призвал оказать помощью Таджикистану и Узбекистану, чтобы, как он выразился, «не получилось так, как в Казахстане».
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает опасным присутствие афганских боевиков вблизи южных границ ОДКБ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает опасным присутствие афганских боевиков вблизи южных границ ОДКБ. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сегодня призвал оказать помощью Таджикистану и Узбекистану, чтобы, как он выразился, «не получилось так, как в Казахстане».