Уже больше трех часов в Женеве идут переговоры России и США по гарантиям безопасности

Обсуждение, которое проходит в закрытом формате, обещает быть долгим, сообщили в постоянном представительстве России при ООН. В свою очередь первый замгоссекретаря Соединенных штатов уточнила, что стороны намерены обменяться взаимными опасениями по нынешней ситуации. В Кремле же от конкретных оценок начавшегося диалога пока воздерживаются. Замглавы МИДа Сергей Рябков незадолго до переговоров заявил, что российская делегация едет с конкретной позицией и не намерена от нее отступать.

Несмотря на закрытый формат встречи, все же были опубликованы некоторые протокольные кадры. На них видно, что делегации Москвы и Вашингтона воздержались от рукопожатий или другого способа приветствия, а затем сели напротив друг друга за два отдельных стола.

Ранее Россия опубликовала проект соглашения с НАТО и США о гарантиях безопасности. Москва требовала, чтобы альянс отказался от расширения за счет бывших советских республик, а США не размещали на их территории свои подразделения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что по итогу ближайших встреч не удастся решить все накопившиеся проблемы и урегулировать спорные вопросы. Вместе с тем, это даст шанс предотвратить конфликты в Европе.