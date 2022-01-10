Лидеры стран ОДКБ сегодня расценили протесты и столкновения в Казахстане как проявление международного терроризма

Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил по видеосвязи коллегам по Организации договора о коллективной безопасности, что в беспорядках участвовали некие иностранные боевики. Из какой именно страны прибыли в Казахстан те, кого власти называют террористами, Токаев не уточнил. Ранее он утверждал, что на Алма-Ату напали 20 тысяч боевиков. Потом эту запись в Твиттере он удалил.

Единственным из подозреваемых, кого показали по казахстанскому телевидению с признанием, что ему заплатили за участие в беспорядках, оказался известный в Киргизии джазовый музыкант. Власти страны за него заступились, и его отпустили.

Президент России Владимир Путин также выразил уверенность, что Казахстан столкнулся с международным терроризмом. По его мнению, были использованы «майданные технологии», а боевиков рекрутировали через соцсети.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Эха Москвы», ответил, что пока в Кремле нет никаких продолжений по вопросу контроля над соцсетями.

Политик Дмитрий Гудков считает, что лидеры стран ОДКБ отстали от времени и своим главным врагом считают свободу слова. Такое мнение он выразил в эфире «Эха». По мнению Дмитрия Гудкова, происходящее напоминает годы советских репрессий.

Тем временем, в Казахстане этим утром, по данным МВД, число задержанных выросло до 8-ми тысяч человек.

Теперь в центре Алма-Аты уже не стреляют, – рассказал в эфире «Эха» корреспондент RTVI Арсений Молчанов. Арсений Молчанов добавил, что в Алма-Ате начал ходить общественный транспорт.

В Русской православной церкви поддержали президента Казахстана, который ранее отдал приказ стрелять на поражение без предупреждения и заявил о необходимости убивать тех, кого власти называют террористами. Сплотиться вокруг Токаева призвал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.