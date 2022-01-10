Владелец частного пансионата в Кузбассе арестован после пожара с 4 погибшими

Владелец частного пансионата для пожилых людей «Золотой век» в Кемеровском районе, где в ночь на 8 января произошел пожар и погибли четыре постояльца, арестован на два месяца. В ходе следственных действий было установлено, что пансионат работал с нарушением требований противопожарной безопасности.

Также была задержана 42-летняя женщина, которая, по данным следствия, исполняла обязанности заместителя руководителя пансионата, но официально трудоустроена не была. Мера пресечения в отношении нее судом пока не избрана.