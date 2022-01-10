Суд в Киеве продлил на два месяца домашний арест Медведчуку по делу о поставках угля из Донбасса. Это сообщает РИА. Общий срок этой меры пресечения достигает десяти месяцев.
2022-01-10T13:19:55+03:00
2022-01-10T13:45:30+03:00
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13:19, 10 января 2022
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