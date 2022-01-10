Песков: Владимир Путин в дни кризиса в Казахстане постоянно общался с президентом Казахстана Токаевым

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Эха Москвы», подчеркнул, что Владимир Путин в дни кризиса в Казахстане постоянно общался с президентом Казахстана Токаевым. Общался ли Путин с Назарбаевым, Пескову неизвестно. Ему также был задан вопрос, беспокоит ли Путина то, где в настоящее время находится Назарбаев и в каком статусе, с учетом того, что бывший президент Казахстана возглавлял Совет безопасности республики пожизненно, однако в ходе беспорядков в стране этот пост занял действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. «Все, о чем вы сейчас говорите, относится к сфере внутренних дел суверенного государства Казахстан. Для президента Путина основной задачей было поддержание регулярного контакта с главой государства, с президентом Токаевым, на фоне тех событий, которые происходили, и на фоне операции, осуществляемой в рамках мандата ОДКБ по запросу казахстанской стороны», — ответил Песков.
2022-01-10T13:03:11+03:00
2022-01-10T13:48:34+03:00
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Эксклюзив Эха 13:03, 10 января 2022
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