Завершено расследование дела офицеров авиации ФСБ, обвиняемых в хищении 63,5 млн рублей

Следователи завершили расследование дела начальника 6-го отдела управления авиации ФСБ Юрия Кравченко, его заместителя Артема Сохина и их подчиненного Сергея Романова.
2022-01-10T12:36:07+03:00
2022-01-10T13:49:01+03:00
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12:36, 10 января 2022
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