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12:36, 10 января 2022

Завершено расследование дела офицеров авиации ФСБ, обвиняемых в хищении 63,5 млн рублей

Следователи завершили расследование дела начальника 6-го отдела управления авиации ФСБ Юрия Кравченко, его заместителя Артема Сохина и их подчиненного Сергея Романова.


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