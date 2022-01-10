Главное управление ФСИН по Иркутской области отрицает информацию о смерти заключенных из-за голодовки

В больнице при ИК-2 с 6 по 9 января действительно скончались два человека – обвиняемый и заключенный, сообщили в ведомстве. По предварительным данным, причиной смерти одного из них стал суицид, второй же страдал от сердечно-сосудистой недостаточности. По факту случившегося, заверили в региональном ФСИН, уже проводится проверка, информация передана в областное управление Следственного комитета.

Ранее в СМИ стала распространяться информация о гибели трех заключенных. Они отказались от приема пищи из-за несогласия с внутренним режимом учреждения. На протяжении всего этого времени за их состоянием здоровья следили медики и психологи, заверили силовики. Сейчас же все они уже вернулись к нормальному режиму питания.

Напомним, ИК-2 в Ангарске является колонией строгого режима для лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления. СМИ, а также правозащитники неоднократно сообщали о пытках, избиениях и смертях заключенных в стенах учреждения.

Это не первый случай, когда осужденные объявляют голодовку в колонии Иркутской области. Ранее несколько человек отказались от еды из-за смерти двух заключенных.