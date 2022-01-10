Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утверждает, что по ночам некие бандиты нападали на морги

По его словам, они забирали тела боевиков. Токаев на сессии ОДКБ с участием лидеров стран организации сказал по видеосвязи, что это практика международных террористов известного происхождения, которые так заметают следы.

Ранее Токаев заявил, что на Алма-Ату якобы напали 20 тысяч террористов. Позже в Твиттере президента Казахстана запись об этом была удалена. Никаких доказательств существования этих террористов власти пока не предоставили. В условиях отключенного интернета и различных ограничений на время силовых операций достоверной информации о столкновениях в Казахстане крайне мало. Этим утром в МВД республики заявили, что число задержанных выросло до 8-ми тысяч.