В России выявлено 15 830 случаев коронавируса

Это данные Оперштаба. Зафиксирован 741 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 19 890 человек.
В Москве — 2778 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 1419.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Это данные Оперштаба. Зафиксирован 741 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 19 890 человек.
В Москве — 2778 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 1419.
Путин стратегически проиграл. Россия в стане врагов. Вот теперь, на мой взгляд, независимо от того, сколько там будет стоять Российская Армия, Российская Федерация практически полностью окружена странами, народ которых обижен на Россию. Собственно, не на Россию, на Путина…