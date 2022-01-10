Президент России Владимир Путин заявил, что в Казахстане использовались боевики, прошедшие подготовку в лагерях террористов за рубежом. По его словам, применялись «майданные технологии». Российский лидер выразил уверенность, что возникшая в Казахстане угроза государственности вызвана не стихийными протестами из-за повышения цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Путин на сессии лидеров стран ОДКБ, которая в эти минуты продолжается по видеосвязи, подчеркнул, что силы Организации договора о коллективной безопасности должны быть готовы дать отпор любым провокациям.
2022-01-10T11:28:07+03:00
2022-01-10T11:28:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:28, 10 января 2022
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Путин стратегически проиграл. Россия в стане врагов. Вот теперь, на мой взгляд, независимо от того, сколько там будет стоять Российская Армия, Российская Федерация практически полностью окружена странами, народ которых обижен на Россию. Собственно, не на Россию, на Путина…