Президент России Владимир Путин заявил, что в Казахстане использовались боевики, прошедшие подготовку в лагерях террористов за рубежом. По его словам, применялись «майданные технологии». Российский лидер выразил уверенность, что возникшая в Казахстане угроза государственности вызвана не стихийными протестами из-за повышения цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Путин на сессии лидеров стран ОДКБ, которая в эти минуты продолжается по видеосвязи, подчеркнул, что силы Организации договора о коллективной безопасности должны быть готовы дать отпор любым провокациям.