Десять человек задержаны по делу о смертельном отравлении людей суррогатным алкоголем в Тюменской области

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что в начале января этого года от отравления метиловым спиртом в Тюмени скончались девять человек.
2022-01-10T11:14:51+03:00
2022-01-10T11:14:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:14, 10 января 2022
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Путин стратегически проиграл. Россия в стане врагов. Вот теперь, на мой взгляд, независимо от того, сколько там будет стоять Российская Армия, Российская Федерация практически полностью окружена странами, народ которых обижен на Россию. Собственно, не на Россию, на Путина…