В России ужесточили наказание для автомобилистов за превышение скорости и выезд на встречную полосу движения

Теперь за ряд нарушений правил дорожного движения водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Мера предусмотрена для тех, кто раньше был лишен права управлять автомобилем и уже получал наказания по административным статьям. Им грозит срок до двух лет лишения свободы за превышение максимально допустимой скорости на 60 км/ч и более, за выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления. Исключения составляют случаи объезда препятствий. Кроме того, такое наказание ждет автомобилистов только при фиксации их нарушения сотрудниками ГИБДД. Предусмотрен не только арест, но и минимальное наказание в виде штрафа в 200-300 тысяч рублей.

Законопроект об ужесточении наказание для автомобилистов был принят Госдумой в конце прошлого года. В пояснительной записке к документу подчеркивалось, что большинство водителей не останавливает административная ответственность, и они нарушают скоростной режим и правила движения повторно.

В Госдуме планируют также разработать законопроект об опасном вождении. Его обещают внести на рассмотрение в феврале этого года.