Президент Киргизии не стал участвовать в онлайн-саммите ОДКБ после задержания гражданина страны в Казахстане

Официально глава государства Садыр Жапаров взял отпуск, причем с этого дня. Во встрече лидеров стран Организации договора коллективной безопасности по видеосвязи от Киргизии участвует премьер-министр республики Акылбек Жапаров.



Накануне казахстанское телевидение показало видеозапись, на которой один из задержанных говорит, что ему заплатили за участие в беспорядках. Вскоре выяснилось, что это джазовый музыкант из Киргизии Викрам Рузахунов, который приехал в Казахстан на гастроли и пропал. Власти Киргизии заявили, что он не террорист. Министерство юстиции республики потребовало возбудить уголовное дело по факту его пыток. Несколько часов назад стало известно, что музыканта в Казахстане освободили из-под стражи.