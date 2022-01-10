Началась видеоконференция лидеров стран ОДКБ

Встреча посвящена ситуации в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане были попыткой государственного переворота. По словам президента Казахстана, события в стране координировались из одного центра.

Также Токаев заявил, что власти Казахстана не борются с мирными демонстрантами. По его словам, подобные утверждения — дезинформация. «Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов», — сказал Токаев на онлайн-встрече лидеров стран ОДКБ.