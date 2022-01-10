Суд отменил решение об аннулировании австралийской визы первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Теперь МИДу Австралии придется оплатить расходы теннисиста согласно с договоренностью или начисленной суммой. Все личные вещи Джоковича, включая паспорт, должны быть возвращены ему «как можно скорее», сказано в приказе.