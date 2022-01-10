Суд отменил решение об аннулировании австралийской визы первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Теперь МИДу Австралии придется оплатить расходы теннисиста согласно с договоренностью или начисленной суммой. Все личные вещи Джоковича, включая паспорт, должны быть возвращены ему «как можно скорее», сказано в приказе.
2022-01-10T09:55:24+03:00
2022-01-10T10:02:12+03:00
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09:55, 10 января 2022
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