К вечеру понедельника в столице ожидаются почти 35-сантиметровые сугробы, это на 10 сантиметров превысит норму. Москвичей предупредили, что наиболее сильные снегопады будут утром и вечером. На дорогах города будут снежные заносы, видимость ухудшится до 1-2 км, передает ТАСС.