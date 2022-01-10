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09:19, 10 января 2022

К вечеру понедельника в столице ожидаются почти 35-сантиметровые сугробы

К вечеру понедельника в столице ожидаются почти 35-сантиметровые сугробы, это на 10 сантиметров превысит норму. Москвичей предупредили, что наиболее сильные снегопады будут утром и вечером. На дорогах города будут снежные заносы, видимость ухудшится до 1-2 км, передает ТАСС.


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