К вечеру понедельника в столице ожидаются почти 35-сантиметровые сугробы, это на 10 сантиметров превысит норму. Москвичей предупредили, что наиболее сильные снегопады будут утром и вечером. На дорогах города будут снежные заносы, видимость ухудшится до 1-2 км, передает ТАСС.
2022-01-10T09:19:03+03:00
2022-01-10T09:59:20+03:00
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09:19, 10 января 2022
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