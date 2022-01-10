Джазовый музыкант, гражданин Кыргызстана Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи. Сейчас его везут в Бишкек, передает «Вечерний Бишкек» со ссылкой на источники.

При этом генконсул Кыргызстана в Казахстане Назарали Арипов заявил, что на данный момент дипломаты лишь ждут разрешения полиции на встречу с задержанным музыкантом.

«Пока нет ни одной официальной информации о задержании других граждан КР в Казахстане. Поэтому мы не знаем, сколько наших сограждан задержано и где они находятся. Сейчас мы ждем официальную информацию и разрешение на встречу», — добавил Арипов.

Ранее в эфире госканала Казахстана показали видео с признанием задержанного в ходе протестных акций мужчины. Он заявил, что является гражданином Кыргызстана, а в Алма-Ату прилетел, потому что ему пообещали за это деньги. При этом на лице мужчины заметны синяки и ссадины.