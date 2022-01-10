Лукашенко выразил соболезнования Токаеву: «Белорусский народ с тревогой воспринял драматические события, произошедшие в братском Казахстане». Глава Белоруссии уверен, что целью «экстремистов» является развязывание братоубийственной войны, антиконституционный переворот и изменение политического курса. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии уже приходилось сталкиваться с подобным «Мы готовы всячески способствовать стабилизации ситуации», – добавил он.