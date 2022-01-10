В Казахстане правоохранители задержали 7939 человек

207 человек полицейские совместно с военнослужащими задержали на двух рынках в Алма-Ате. Стражи порядка изъяли 5 угнанных ранее автомобилей, 2 единицы гладкоствольного и 4 единицы холодного оружия, а также похищенные вещи.