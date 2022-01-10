В российском МИДе связали происходящее в Казахстане с выводом американских военных из Афганистана

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице российского диппредставительства в Facebook заявил, что в протестах виновны «тысячи джихадистов и мародеров», которые пытались подорвать конституционный строй в республике. Об этом он написал на странице российского диппредставительства в Facebook.

«Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию. Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан. Причиняют ущерб государственному и частному имуществу», — заявил Антонов.

Он добавил, что ситуация накалилась вскоре после «американского бегства из Афганистана».