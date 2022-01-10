2022-01-10T06:57:49+03:00 2022-01-10T06:57:49+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964374-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

«Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в ролях завоевала кинопремию «Золотой глобус» как лучшая драма. Японская картина «Сядь за руль моей машины» стала лучшим фильм на иностранном языке, передает РИА Новости со ссылкой на учредителя премии Ассоциацию иностранной прессы Голливуда (HFPA).

79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA прошла в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или он-лайн, список победителей организаторы опубликовали на сайте премии по ее итогам.