2022-01-10T06:46:53+03:00 2022-01-10T06:46:53+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964372-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Джейн Кэмпион с фильмом «Власть пса» получила «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу, передает агентство ТАСС со ссылкой на учредителя премии Ассоциацию иностранной прессы Голливуда (HFPA).

79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA прошла в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или он-лайн, список победителей организаторы опубликовали на сайте премии по ее итогам.