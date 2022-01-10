В Британии группа антиваксеров проводила тренировки для столкновений с полицией

Группа бескомпромиссных противников прививок проводит военные тренировки в рамках подготовки к «войне» против правительства. Alpha Men Assemble угрожает атаковать центры вакцинных инъекций, школы и полицию, а добровольцев тренируют бывшие военнослужащие. Группа, у которой более 7000 подписчиков в зашифрованном приложении для социальных сетей Telegram, высмеивает более умеренные протесты против вакцин, в которых такие люди, как Пирс Корбин, якобы бездействуют. Напротив, Alpha Men Assemble претендует на «чистое, непоколебимое неповиновение».
2022-01-10T06:38:41+03:00
2022-01-10T06:38:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:38, 10 января 2022
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