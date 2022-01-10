В Британии группа антиваксеров проводила тренировки для столкновений с полицией

Группа бескомпромиссных противников прививок проводит военные тренировки в рамках подготовки к «войне» против правительства. Alpha Men Assemble угрожает атаковать центры вакцинных инъекций, школы и полицию, а добровольцев тренируют бывшие военнослужащие. Группа, у которой более 7000 подписчиков в зашифрованном приложении для социальных сетей Telegram, высмеивает более умеренные протесты против вакцин, в которых такие люди, как Пирс Корбин, якобы бездействуют. Напротив, Alpha Men Assemble претендует на «чистое, непоколебимое неповиновение».