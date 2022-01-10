В Забайкалье ввели QR-коды для посещения торговых центров

«Сегодня сфера торговли в нашем крае начинает функционировать по-новому. Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации. Иначе он не сможет зайти в помещение. Есть и нововведение для любых непродовольственных магазинов, даже очень маленьких. Там QR-код у клиента будут спрашивать на кассе, при расчете», — цитируют на сайте зампреда правительства края, министра экономического развития Александра Бардалеева.