Уилл Смит удостоился «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме»

2022-01-10T06:27:05+03:00 2022-01-10T06:27:05+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964360-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Уилл Смит завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драме» за фильм «Король Ричард», объявила учредитель премии Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA).

79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA прошла в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или он-лайн, список победителей организаторы опубликовали на сайте премии по ее итогам.