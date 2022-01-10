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06:27,
10 января 2022
Уилл Смит удостоился «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме»
Уилл Смит завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драме» за фильм «Король Ричард», объявила учредитель премии Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA).
79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA прошла в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или он-лайн, список победителей организаторы опубликовали на сайте премии по ее итогам.