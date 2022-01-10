Мультфильм «Энканто» студии Disney получил премию «Золотой глобус»

Мультфильм «Encanto» получил премию «Золотой глобус» как лучшая анимационная картина, об этом сообщается в «Твиттере» организаторов премии — Голливудской ассоциации иностранной прессы. Лента рассказывает об истории девушки Мирабель Мадригаль, она — единственная из своей семьи, у кого нет магического дара, однако именно ей предстоит спасти родственников, когда те окажутся в беде.