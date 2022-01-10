Кандидат от правящей партии Венесуэлы признал поражение на выборах главы штата Барина

Кандидат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Хорхе Арреаса признал поражение на выборах губернатора штата Баринас. С 1998 года главами правительства были только члены семьи бывшего президента страны Уго Чавеса. Арреас написал в своем «Твиттере», что, хоть его партия и улучшила результаты, цели она не добилась. Национальный избирательный совет пока не обнародовал результаты подсчета голосов.