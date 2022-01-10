Госсекретарь Казахстана: Произошедшее в стране было гибридной террористической атакой с целью переворота

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин не считает произошедшее в Казахстане попыткой осуществления цветной революции.

«Здесь был штурм административных объектов, объектов охраны правопорядка. Департамент полиции Алматы держал оборону всю ночь. Здесь имеет место заговор внутренних и неких внешних сил, так как участвовали как и казахстанские, так и иностранные граждане. Была очень критическая ситуация. Счет шел на минуты, часы, без преувеличения. Привлечение сил ОДКБ разрушило все планы по дестабилизации», — добавил Карин, его цитирует агентство РИА Новости и телеграм-канал KazTAG.