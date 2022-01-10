Ситуация в Алматы постепенно стабилизируется, — 24kz

Ранее сообщалось, что в мегаполисе поэтапно будет восстановлено движение общественного транспорта, работают коммунальные службы. Пока что о полном восстановлении жизнедеятельности города говорить не приходится, поскольку контртеррористическая операция продолжается, — сообщают в эфире гостелеканала 24kz.
2022-01-10T05:42:30+03:00
2022-01-10T05:42:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:42, 10 января 2022
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