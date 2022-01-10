Торгпред заявил, что Россия не готова отменить все пошлины на сою для Китая

Россия не готова отменять все заградительные экспортные пошлины на сою для Китая, но может рассмотреть отдельные случаи, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. «Интересными выглядят высокотехнологичные предложения китайских компаний по работе на Дальнем Востоке, предполагающие максимальную роботизацию и автоматизацию выращивания сои», — добавил торгпред.
2022-01-10T05:36:08+03:00
2022-01-10T05:36:08+03:00
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05:36, 10 января 2022
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