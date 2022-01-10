С начала года в Казахстане заболеваемость COVID-19 выросла в 5 раз

За прошедшие сутки в республике Казахстан зарегистрировано 2 087 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено почти миллион случаев с начала пандемии. Днем ранее в стране было подтверждено 1945 заболевших, для сравнения агентство Интерфакс дает информацию о начале года: еще 4 января количество заразившихся ковид-19 было 416. В Минздраве связывают рост распространения инфекции со штаммом «омикрон» и несоблюдением санитарных мер.
2022-01-10T05:33:42+03:00
2022-01-10T05:33:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2964338-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:33, 10 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление участников Конгресса Интеллигенции: Россия должна вступить в НАТО На пути нашего вступления в НАТО не только политика нашего сегодняшнего руководства и несоответствие обязательным для всех членов НАТО критериям. Руководство рано или поздно сменится, а требования НАТО к своим членам, как показывает опыт вступивших в НАТО за последние годы стран, вполне выполнимы…