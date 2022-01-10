С начала года в Казахстане заболеваемость COVID-19 выросла в 5 раз

За прошедшие сутки в республике Казахстан зарегистрировано 2 087 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено почти миллион случаев с начала пандемии. Днем ранее в стране было подтверждено 1945 заболевших, для сравнения агентство Интерфакс дает информацию о начале года: еще 4 января количество заразившихся ковид-19 было 416. В Минздраве связывают рост распространения инфекции со штаммом «омикрон» и несоблюдением санитарных мер.