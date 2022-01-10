Между севером и югом Сахалина нарушено авиасообщение из-за метели

Были отменены два рейса до Охи и один до Александровска-Сахалинского. Самолеты должны были вернуться в Южно-Сахалинск в этот же день с новыми пассажирами. Информация о количестве ожидающих пассажиров пока не уточняется. По предварительным данным, в жилье и питании никто не нуждается, — передает агентство ТАСС со ссылкой на аэропорт местного областного центра.