Между севером и югом Сахалина нарушено авиасообщение из-за метели

Были отменены два рейса до Охи и один до Александровска-Сахалинского. Самолеты должны были вернуться в Южно-Сахалинск в этот же день с новыми пассажирами. Информация о количестве ожидающих пассажиров пока не уточняется. По предварительным данным, в жилье и питании никто не нуждается, — передает агентство ТАСС со ссылкой на аэропорт местного областного центра.
2022-01-10T05:09:02+03:00
2022-01-10T05:09:02+03:00
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05:09, 10 января 2022
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