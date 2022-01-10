Актер Боб Сагет найден мертвым в гостиничном номере, — ABC News

Сагет известен ролью Дэнни Таннера в американском ситкоме «Полный дом», и в качестве ведущего телепередачи America’s Funniest Home Videos. Последний раз комик провел шоу в субботу вечером. Мужчину опознали как Роберта Сагета, и он был объявлен мертвым на месте происшествия. Детективы не обнаружили в этом случае никаких признаков нечестной игры или употребления наркотиков, — говорится в твиттере шерифа округа Ориндж, штат Калифорния.
2022-01-10T05:01:21+03:00
2022-01-10T05:01:21+03:00
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05:01, 10 января 2022
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