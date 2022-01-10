СК возбудило уголовные дела по фактам двух аварий на автодороге «Вилюй» в Якутии

За воскресенье на трассе пострадали 13 человек, один погиб, передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Якутии. В аварии пострадали четверо детей, они доставлены в больницы с повреждениями различной степени тяжести. Прокуроры проверят соблюдение требований законодательства о дорожном движении в части обеспечения безопасности пассажирских перевозок и качества оказания услуг.