СК возбудило уголовные дела по фактам двух аварий на автодороге «Вилюй» в Якутии

За воскресенье на трассе пострадали 13 человек, один погиб, передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Якутии. В аварии пострадали четверо детей, они доставлены в больницы с повреждениями различной степени тяжести. Прокуроры проверят соблюдение требований законодательства о дорожном движении в части обеспечения безопасности пассажирских перевозок и качества оказания услуг.
2022-01-10T04:45:16+03:00
2022-01-10T04:45:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:45, 10 января 2022
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