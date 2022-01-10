Заседание комиссии НАТО-Украина пройдет сегодня

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, об этом сообщает агентство Интерфакс. Визит Кулебы в Брюссель проходит на фоне запланированной на 10 января встречи России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИДов. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
2022-01-10T04:31:17+03:00
2022-01-10T04:31:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:31, 10 января 2022
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