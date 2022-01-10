Заседание комиссии НАТО-Украина пройдет сегодня

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, об этом сообщает агентство Интерфакс. Визит Кулебы в Брюссель проходит на фоне запланированной на 10 января встречи России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИДов. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.