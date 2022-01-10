Средняя стоимость минимального тарифа сотовой связи опустилась до уровня пятилетней давности

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review, средняя стоимость минимального тарифа сотовой связи опустилась до 278 рублей. Понижение связывают с отказом от безлимитных тарифов и запуском новогодних недорогих предложений. Самая дешевая связь в Ямало-Ненецкм и Ханты-Мансийском округе, самая дорогая — на Кавказе.
2022-01-10T04:28:02+03:00
2022-01-10T04:28:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:28, 10 января 2022
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