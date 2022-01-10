В Казахстане задержаны 5,8 тыс. человек, среди них значительное число иностранцев

Как сообщает пресс-служба главы государства, в настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, почти шесть тысяч человек были доставлены в органы полиции. Среди них есть значительное число иностранцев. Соответствующая информация опубликована на сайте президента республики Касыма-Жомарта Токаева.