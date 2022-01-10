Генерал-губернатор Австралии заразился коронавирусом

Генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли был помещен в изоляции в своей резиденции в Сиднее, когда ему пришел положительный результат теста на ковид-19. Как передавала канцелярия, у 68-летнего Херли незначительные симптомы, он дважды вакцинирован. Генерал-губернатор продолжит выполнять свои обязанности удаленно.
2022-01-10T04:22:16+03:00
2022-01-10T04:22:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2964322-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:22, 10 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление участников Конгресса Интеллигенции: Россия должна вступить в НАТО На пути нашего вступления в НАТО не только политика нашего сегодняшнего руководства и несоответствие обязательным для всех членов НАТО критериям. Руководство рано или поздно сменится, а требования НАТО к своим членам, как показывает опыт вступивших в НАТО за последние годы стран, вполне выполнимы…