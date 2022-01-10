Генерал-губернатор Австралии заразился коронавирусом

Генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли был помещен в изоляции в своей резиденции в Сиднее, когда ему пришел положительный результат теста на ковид-19. Как передавала канцелярия, у 68-летнего Херли незначительные симптомы, он дважды вакцинирован. Генерал-губернатор продолжит выполнять свои обязанности удаленно.