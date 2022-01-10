В Нур-Султане заработали терминалы для оплаты банковскими картами, открылись магазины и развлекательные зоны в ТЦ

С воскресенья жители столицы вновь могут оплачивать товары банковскими картами. Магазины одежды и развлекательные зоны в торговых центрах столицы Казахстана в воскресенье возобновили работу, — передает агентство ТАСС. Помимо продуктового супермаркета, магазинов одежды и ювелирных изделий заработала зона фуд-корта. Начала функционировать и развлекательная зона для детей на верхнем этаже торгового центра.