В Нур-Султане заработали терминалы для оплаты банковскими картами, открылись магазины и развлекательные зоны в ТЦ

С воскресенья жители столицы вновь могут оплачивать товары банковскими картами. Магазины одежды и развлекательные зоны в торговых центрах столицы Казахстана в воскресенье возобновили работу, — передает агентство ТАСС. Помимо продуктового супермаркета, магазинов одежды и ювелирных изделий заработала зона фуд-корта. Начала функционировать и развлекательная зона для детей на верхнем этаже торгового центра.
2022-01-10T04:19:30+03:00
2022-01-10T04:19:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:19, 10 января 2022
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