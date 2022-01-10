МВД изменит экзаменационные билеты теоретического экзамена на водительские права

МВД России намерено изменить экзаменационные билеты теоретического экзамена на права, чтобы сформировать у будущего водителя понимание, как себя вести в различных дорожных ситуациях. Сейчас данные изменения прорабатываются, — передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.