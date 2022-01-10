Глава Пентагона выздоровел после заражения коронавирусом и вернется к работе из офиса

Министр обороны США Ллойд Остин, у которого ранее был выявлен новый коронавирус, получил отрицательный результат теста на инфекцию и с понедельника вернется к работе из офиса. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби. Пресс-секретарь ранее отмечал, что Остин продолжает активно работать, несмотря на ковид, его состояние не вызывает у медиков никаких опасений.