Глава Пентагона выздоровел после заражения коронавирусом и вернется к работе из офиса

Министр обороны США Ллойд Остин, у которого ранее был выявлен новый коронавирус, получил отрицательный результат теста на инфекцию и с понедельника вернется к работе из офиса. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби. Пресс-секретарь ранее отмечал, что Остин продолжает активно работать, несмотря на ковид, его состояние не вызывает у медиков никаких опасений.
2022-01-10T03:58:08+03:00
2022-01-10T03:58:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2964316-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:58, 10 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление участников Конгресса Интеллигенции: Россия должна вступить в НАТО На пути нашего вступления в НАТО не только политика нашего сегодняшнего руководства и несоответствие обязательным для всех членов НАТО критериям. Руководство рано или поздно сменится, а требования НАТО к своим членам, как показывает опыт вступивших в НАТО за последние годы стран, вполне выполнимы…