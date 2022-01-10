Следователи предъявили обвинение трем офицерам ФСБ по делу об особо крупном мошенничестве

По данным «Коммерсанта», обвинение предъявили полковнику Юрию Кравченко и двум его подчиненным. Кроме того, им вменили злоупотребление должностными полномочиями при исполнении оборонного заказа. По версии следствия, стоимость контракта по строительству казармы была занижена, чтобы убрать конкурентов, а сам объект не соответствовал техническому заданию.