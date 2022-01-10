Следователи предъявили обвинение трем офицерам ФСБ по делу об особо крупном мошенничестве

По данным «Коммерсанта», обвинение предъявили полковнику Юрию Кравченко и двум его подчиненным. Кроме того, им вменили злоупотребление должностными полномочиями при исполнении оборонного заказа. По версии следствия, стоимость контракта по строительству казармы была занижена, чтобы убрать конкурентов, а сам объект не соответствовал техническому заданию.
2022-01-10T03:53:24+03:00
2022-01-10T03:53:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:53, 10 января 2022
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