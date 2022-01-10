Экипаж россиянина Антона Шибалова выиграл седьмой этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж россиянина Антона Шибалова из команды «Камаз-мастер» одержал победу на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии. Следующий этап пройдет уже сегодня, — передает Sport Express. Вторым к финишу пришел экипаж «Камаз-мастер» под управлением Эдуарда Николаева.